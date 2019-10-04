Трамп відкликав посла Марі Йованович через її спротив розслідуванню щодо Байдена - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розпорядився відкликати посла в Україні Марі Йованович через те, що вона начебто підривала його авторитет за кордоном і перешкоджала зусиллям переконати Київ розслідувати діяльність колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wall Street Journal.

Зазначається, що Трамп відкликав посла після декількох місяців скарг від союзників за межами адміністрації, включаючи його особистого адвоката Руді Джуліані.

Відкликання Марі Йованович навесні стало однією з ключових точок інтересу в розслідуванні в рамках процедури імпічменту Палати представників. У скарзі інформатора стверджується, що президент Трамп домагався іноземного втручання у вибори 2020 року, чинячи тиск на президента України з закликом до розслідування щодо Байдена і його сина.

У скарзі йдеться, що відсторонення Йованович є одним з ряду подій, які проклали шлях до того, що інформатор стверджує, було зловживанням владою президентом.

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За даними джерел, цієї весни чиновників Держдепартаменту повідомили, що відсторонення Йованович є пріоритетом для президента. Держсекретар Майк Помпео підтримав цей крок. Марі Йованович сказала чиновникам Держдепартаменту, що вони не можуть захистити її від нападів президента і його союзників, за словами близьких до неї людей.

Руді Джуліані розповів, що перед відкликанням Йованович він нагадав президенту про скарги його прихильників, що вона проявила упередженість проти Трампа в приватних бесідах. На думку Джуліані, вона також стала перешкодою для зусиль, спрямованих на те, щоб підштовхнути Україну до розслідування діяльності Джо Байдена і його сина Хантера.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові в липні критично відгукувалися про колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Напередодні Трамп публічно закликав Китай і Україну провести розслідування діяльності Джо і Хантера Байденів.