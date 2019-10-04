Трамп отозвал посла Йованович, поскольку она была против расследования против Байдена - СМИ

Президент США Дональд Трамп распорядился отозвать посла в Украине Мари Йованович за то, что она якобы подрывала его авторитет за рубежом и препятствовала усилиям убедить Киев расследовать деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wall Street Journal.

Отмечается, что Трамп отозвал посла после нескольких месяцев жалоб от союзников за пределами администрации, включая его личного адвоката Руди Джулиани.

Отзыв Мари Йованович весной стало одной из ключевых точек интереса в расследовании в рамках процедуры импичмента Палаты представителей. В жалобе информатора утверждается, что президент Трамп добивался иностранного вмешательства в выборы 2020 года, оказывая давление на президента Украины с призывом к расследованию относительно Байдена и его сына.

В жалобе говорится, что отстранение Йованович является одним из ряда событий, которые проложили путь к тому, что информатор утверждает, было злоупотреблением властью президентом.

Читайте также Волкер дает показания на закрытом заседании в Конгрессе США

По данным источников, этой весной чиновников Госдепартамента сообщили, что отстранение Йованович является приоритетом для президента. Госсекретарь Майк Помпео поддержал этот шаг. Мари Йованович сказала чиновникам Госдепартамента, что они не могут защитить ее от нападений президента и его союзников, по словам близких к ней людей.

Руди Джулиани рассказал, что перед отзывом Йованович он напомнил президенту о жалобах его сторонников, что она проявила предвзятость против Трампа в частных беседах. По мнению Джулиани, она также стала препятствием для усилий, направленных на то, чтобы подтолкнуть Украину к расследованию деятельности Джо Байдена и его сына Хантера.

Напомним, президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре в июле критически отзывались о бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

Накануне Трамп публично призвал Китай и Украину провести расследование деятельности Джо и Хантера Байденов.