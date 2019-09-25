Трамп і Зеленський у телефонній розмові критикували Йованович: "була поганим послом"

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові в липні критично відгукувалися про колишнього посла США в Україні Марі Йованович.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в розшифровці телефонної розмови, опублікованій на сайті Білого дому.

"Колишня посол Сполучених Штатів, жінка, була противною особою, і люди, з якими вона мала справу в Україні, були противними особами, тому я просто хочу повідомити вам про це", - сказав Трамп.

"Чудово, що ви були першим, хто сказав мені, що вона поганий посол, тому що я згоден з вами на 100%. Її ставлення до мене було далеко не найкращим, тому що вона захоплювалася попереднім президентом і вона була на його стороні. Вона не досить добре сприйняла мене як нового президента", - відповів Зеленський.

Йованович завершила роботу на своїй посаді 20 травня. У Держдепі США тоді заявили, що дата її від'їзду узгоджується з передачею президентської влади в Україні.

Раніше син президента США Дональд Трамп-молодший розкритикував Йованович нібито через її критичні заяви у бік Білого дому.

Трамп-молодший додав посилання на статтю видання The Daily Wire, в якій колишній федеральний прокурор США Джо ДіГенова заявив, що Йованович необхідно відкликати з посади після критичних заяв на адресу адміністрації Трампа.

Тодішній генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill заявив, що Йованович дала йому список людей, яких попросила "не переслідувати". Крім того, Луценко додав, що не отримав від американського посольства в Україні близько чотирьох мільйонів доларів, які вона повинна була виділити на його відомство.

У відповідь Державний департамент США назвав заяву Луценка "відвертою вигадкою".