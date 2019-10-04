Міністр енергетики США піде у відставку на тлі імпічменту Трампу – ЗМІ

Міністр енергетики Рік Перрі оголосить про свою відставку наприкінці листопада на тлі процедури імпічменту щодо президента Трампа.

Про це виданню Politico стало відомо від трьох осіб, ознайомлених з його планами, пише "Європейська правда".

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Візит Ріка Перрі в Україну втягнув його в розслідування імпічменту президенту Трампу.

Саме Рік Перрі очолив американську делегацію на інавгурації президента Зеленського замість віцепрезидента Майкла Пенса.

За інформацією ЗМІ та викривача, який подав скаргу на Трампа, президент США наказав Пенсу не їхати до України, щоб таким чином додати тиску на українську владу і змусити провести розслідування щодо його конкурента Джо Байдена. Замість Пенса до України поїхав Перрі.

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Двоє джерел видання запевняють, що відставка Перрі не пов’язана зі скандалом довкола президента США, та що він планував її протягом місяців.

Сенатор-демократ Боб Менендез цього тижня направив Перрі листа з проханням надати інформацію про свою діяльність та контакти в Україні.

Наразі немає доказів того, що Перрі був якось причетний до спроби Трампа натиснути на українську владу, підкреслює видання.