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Министр энергетики США уйдет в отставку на фоне импичмента Трампу - СМИ

Пятница, 4 октября 2019, 13:31

Министр энергетики Рик Перри объявит о своей отставке в конце ноября на фоне процедуры импичмента президента Трампа.

Об этом изданию Politico стало известно от трех человек, знакомых с его планами, пишет "Европейская правда".

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Визит Рика Перри в Украину втянул его в расследование импичмента президенту Трампу.

Именно Рик Перри возглавил американскую делегацию на инаугурации президента Зеленского вместо вице-президента Майкла Пенса.

По информации СМИ и обличителя, который подал жалобу на Трампа, президент США приказал Пенсу не ехать в Украину, чтобы таким образом добавить давления на украинскую власть и заставить провести расследование относительно его конкурента Джо Байдена. Вместо Пенса в Украину поехал Перри.

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Два источника издания утверждают, что отставка Перри не связана со скандалом вокруг президента США, и что он планировал ее в течение месяцев.

Сенатор-демократ Боб Менендез на этой неделе направил Перри письмо с просьбой предоставить информацию о своей деятельности и контактах в Украине.

Пока нет доказательств того, что Перри был как-то причастен к попытке Трампа нажать на украинскую власть, подчеркивает издание.

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Импичмент Трампа Зеленский
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