Міністр енергетики США заперечив відставку на тлі скандалу з Україною
Понеділок, 7 жовтня 2019, 15:40
Міністр енергетики США Рік Перрі заявив у понеділок, що не планує подавати у відставку ні зараз, ні наступного місяця, заперечуючи інформацію ЗМІ, що він має намір оголосити про відставку в листопаді.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
На запитання про матеріал Politico, міністр енергетики США сказав на пресконференції в Литві: "Ні. Я тут, я служу".
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"Вони пишуть цю історію вже принаймні дев'ять місяців. Одного дня, ймовірно, у них це вийде, але це не сьогодні, не завтра, не наступного місяця", - сказав Перрі.
За інформацією Associated Press, Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління "Нафтогазу" американців.
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