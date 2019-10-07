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Міністр енергетики США заперечив відставку на тлі скандалу з Україною

Понеділок, 7 жовтня 2019, 15:40

Міністр енергетики США Рік Перрі заявив у понеділок, що не планує подавати у відставку ні зараз, ні наступного місяця, заперечуючи інформацію ЗМІ, що він має намір оголосити про відставку в листопаді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На запитання про матеріал Politico, міністр енергетики США сказав на пресконференції в Литві: "Ні. Я тут, я служу".

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"Вони пишуть цю історію вже принаймні дев'ять місяців. Одного дня, ймовірно, у них це вийде, але це не сьогодні, не завтра, не наступного місяця", - сказав Перрі.

За інформацією Associated Press, Перрі пропонував президенту України Володимиру Зеленському ввести до складу правління "Нафтогазу" американців.

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