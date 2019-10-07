Министр энергетики США опроверг отставку на фоне скандала с Украиной

Министр энергетики США Рик Перри заявил в понедельник, что не планирует подавать в отставку ни сейчас, ни в следующем месяце, отрицая информацию СМИ, что он намерен объявить об отставке в ноябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На вопрос о материале Politico, министр энергетики США сказал на пресс-конференции в Литве: "Нет. Я здесь, я на службе".

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"Они пишут эту историю уже по крайней мере девять месяцев. Однажды, вероятно, у них это получится, но это не сегодня, не завтра, не в следующем месяце", - сказал Перри.

По информации Associated Press, Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления "Нафтогаза" американцев.