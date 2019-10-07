Колишня посол США в Україні свідчитиме у Конгресі у справі тиску Трампа на Зеленського

Колишня посол США в Україні Марі Йованович погодилася дати свідчення у Конгресі у справі про тиск американського президента Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Дипломатка, яка очолювала посольства США у Вірменії, Киргизстані та Україні, каденція Йованович в якості посла в Києві була перервана, коли її відкликали у Вашингтон у травні після того як союзники Трампа висунули необґрунтовані звинувачення у нелояльності проти неї.

Колишній заступник держсекретаря Білл Бернс, кадровий співробітник дипломатичної служби, який займав вищі дипломатичні пости при президентах-республіканцях і демократах, описав її відкликання як частину більш широкої "кампанії всередині і проти департаменту"."

Йованович тепер залучена в розслідування очолюваної демократами Палати представників про те, чи повинен Трамп бути підданий імпічменту за тиск на свого українського колегу Володимира Зеленського, щоб розслідувати справу проти його політичного суперника Джо Байдена і його сина Хантера.

Вона погодилася дати свідчення комітетам Конгресу 11 жовтня.

Трамп заперечує тиск на Зеленського, але наполягає, що українська сторона має розглянути справу щодо можливої корупції Байденів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові в липні критично відгукувалися про колишнього посла США в Україні Марі Йованович.