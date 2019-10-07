Міністр енергетики США цього тижня зустрінеться з посадовцями України - ЗМІ

Цього тижня міністр енергетики США Рік Перрі зустрінеться з українськими офіційними особами на тлі посиленого контролю за його зв'язками за кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Перрі зустрінеться з українцями на та тлі нових матеріалів, які свідчать про те, що він був задіяний активніше, ніж раніше було відомо, в зусиллях президента Дональда Трампа щодо тиску на чиновників у Києві.

Перрі цього тижня перебуває в Європі. Він приїхав до Литви в неділю на зустріч з питань "регіональної співпраці в галузі енергетики в галузі ядерних, поновлюваних джерел енергії та викопних палив".

Перебуваючи там, він також планував зустрітися з посадовцями, щоб продовжити роботу стосовно нещодавнього меморандуму про взаєморозуміння, підписаного між США, Польщею та Україною щодо розвитку інфраструктури природного газу.

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Поїздка Перрі відбувається через кілька днів після того, як демократи з парламенту вимагають від віцепрезидента Майка Пенса надати всі повідомлення та документи, пов'язані з зустрічами та поїздками, пов’язаними з Перрі, в рамках ширшого прохання про документи, зокрема про його травневу поїздку до Києва на інавгурацію президента України Володимира Зеленського.

Джерела розповіли, що немає ознак того, що Перрі прямо закликав українських чиновників розслідувати колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Хантера, але кажуть, що Перрі відігравав активну роль у зусиллях адміністрації Трампа щодо формування рішень новообраного уряду Зеленського.

За інформацією Associated Press, Перрі пропонував Зеленському ввести до складу правління "Нафтогазу" американців.

Перрі, зі свого боку, говорив в ефірі CBN News у п’ятницю, що ні Байден, ні його син не були "згадані" на його зустрічах з Україною.

Також, за даними ЗМІ, Трамп заявив республіканцям Палати про те, що подзвонив до Зеленського виключно на прохання Перрі. "Єдина причина, чому я зателефонував, це тому, що Рік попросив мене. Щось про завод СПГ", - сказало одне джерело Axios, згадуючи коментарі президента. Варто зазначити, що транскрипція Білого дому з дзвінка не згадує СПГ, однак Зеленський коротко зазначив "співпрацю з питань енергетичної незалежності".