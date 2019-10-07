Волкер пішов з Інституту Маккейна

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер більше не очолюватиме Інститут Маккейна.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на АР.

У заяві, опублікованій Інститутом міжнародного лідерства Маккейна при Арізонському державному університеті, Волкер каже, що він залишає свою посаду виконавчого директора.

Волкер каже, що зосередженість на ньому засобів масової інформації, ймовірно, буде відволікати увагу від досягнень і продовження зростання Інституту.

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Сінді Маккейн, вдова сенатора з Аризони Джона Маккейна, ім'ям якого названо центр, у заяві у відповідь подякувала Волкеру за наполегливу працю та відданість.

Інститут курує програми, орієнтовані на питання нацбезпеки, торгівлі людьми тощо.

Волкер 3 жовтня протягом майже десяти годин давав свідчення конгресменам у рамках розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа.

Волкер подав у відставку через день після публічного оприлюднення скарги викривача, в якій описувалося, що він намагався "стримати шкоду", заподіяну адвокатом Трампа Руді Джуліані при спробах тиснути на Україну з метою розслідування проти колишнього віцепрезидента Байдена і його сина Хантера.