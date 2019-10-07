Волкер ушел из Института Маккейна

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер больше не будет возглавлять Институт Маккейна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В заявлении, опубликованном Институтом международного лидерства Маккейна при Аризонском государственном университете, Волкер говорит, что он покидает свой пост исполнительного директора.

Волкер говорит, что сосредоточенность на нем средств массовой информации, вероятно, будет отвлекать внимание от достижений и роста Института.

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Синди Маккейн, вдова сенатора из Аризоны Джона Маккейна, именем которого назван центр, в ответном заявлении поблагодарила Волкеру за упорный труд и преданность.

Институт курирует программы, ориентированные на вопросы нацбезопасности, торговли людьми т.д.

Волкер 3 октября в течение почти десяти часов давал показания конгрессменам в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа.

Волкер подал в отставку через день после обнародования жалобы обличителя, в которой описывалось, что он пытался "сдержать вред", нанесенный адвокатом Трампа Руди Джулиани при попытках давить на Украину с целью расследования против бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера.