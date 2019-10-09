Юнкер закликав Туреччину зупинити військову операцію в Сирії

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер закликав Туреччину зупинити свою військову операцію в Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у середу, виступаючи перед депутатами Європейського парламенту.

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"Я закликаю Туреччину, а також інших учасників, діяти стримано і припинити операції, які, поки ми говоримо, вже ведуться", - сказав він.

"Вторгнення посилить страждання цивільного населення, які вже не можливо описати словами", - зазначив глава ЄК.

Юнкер додав, якщо турецький план передбачає "створення так званої безпечної зони, то не чекайте, що Європейський союз заплатить за це".

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Він підкреслив, що стійкого рішення щодо сирійського конфлікту можна досягти "лише шляхом справжнього політичного переходу".

Нагадаємо, 9 жовтня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина розпочала заплановану військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), які вона вважає терористами.

Раніше турецький парламент ратифікував пропозицію про продовження військового мандата на операції в Сирії та Іраку до 30 жовтня 2020 року.