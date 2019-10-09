Туреччина почала перекидати війська до Сирії

Турецькі війська почали перетинати північно-східний кордон Сирії.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваного турецького чиновника, передає "Європейська правда".

Невелика передова група турецьких військ увійшла в Сирію рано-вранці в середу в двох пунктах уздовж кордону, недалеко від сирійських міст Таль-Абьяд і Рас-ель-Айн, в рамках підготовки до більш широкого наступу.

З боку курдських сил поки не було жодних коментарів. Раніше вони пообіцяли захистити себе від будь-якого турецького наступу.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар сказав, що "розгортання і робота стосовно операції все ще тривають".

Напередодні турецький парламент ратифікував пропозицію про продовження військового мандата на операції в Сирії та Іраку до 30 жовтня 2020 року.

Білий дім 7 жовтня оголосив, що військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.

Однак у заяві не було жодної згадки про курдські загони YPG, які дотепер отримували сильну підтримку з боку США і допомагали американцям у боротьбі з "Ісламською державою".

Туреччина планує почати повітряну і наземну військову операцію в Сирії в регіоні, який в основному контролюється курдами, яких Анкара вважає терористами.