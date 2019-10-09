Парламент Туреччини продовжив мандат на проведення військових операцій в Сирії та Іраку

Турецький парламент ратифікував пропозицію про продовження військового мандата на операції в Сирії та Іраку до 30 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Daily Sabah.

Рішення було прийнято після того, як Міністерство національної оборони Туреччини оголосило раніше в той же день, що Туреччина завершила всі приготування до військової операції в районі на схід від річки Євфрат у Сирії для створення безпечної зони.

"Створення безпечної зони/коридору миру має важливе значення для безпеки сирійців і стабільності і миру в регіоні", - повідомили в міністерстві.

"Турецькі сили безпеки ніколи не потерплять створення терористичного коридору на наших кордонах. Всі приготування до операції завершені", - додали у відомстві.

Американські збройні сили почали відходити з цього району в понеділок через кілька годин після оголошення про виведення військ Білим домом.

Білий дім 7 жовтня оголосив, що військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.

Однак, у заяві не було жодної згадки про курдські загони YPG, які дотепер отримували сильну підтримку з боку США і допомагали американцям у боротьбі з "Ісламською державою".

Туреччина планує почати повітряну і наземну військову операцію в Сирії в регіоні, який в основному контролюється курдами, яких Анкара вважає терористами.