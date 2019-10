Туреччина почала бомбардування в Сирії

Кілька великих вибухів 9 жовтня сколихнули північно-східне сирійське місто Рас-ель-Айн поблизу з турецьким кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

З будинків в Рас-ель-Айні, утримуваному "Сирійськими демократичними силами" (SDF), піднімається дим.

PHOTO: Turkish TV broadcasts footage of aftermath of Turkish airstrikes on Ras al-Ain - @ragipsoylu pic.twitter.com/mMojFuT7fF