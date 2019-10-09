Туреччина почала бомбардування в Сирії

Кілька великих вибухів 9 жовтня сколихнули північно-східне сирійське місто Рас-ель-Айн поблизу з турецьким кордоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

З будинків в Рас-ель-Айні, утримуваному "Сирійськими демократичними силами" (SDF), піднімається дим.

PHOTO: Turkish TV broadcasts footage of aftermath of Turkish airstrikes on Ras al-Ain - @ragipsoylu pic.twitter.com/mMojFuT7fF — Conflict News (@Conflicts) October 9, 2019

Коли почалися вибухи, президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина розпочала заплановану військову операцію проти курдських сил YPG (належать до SDF), які вона вважає терористами.

У SDF заявили, що турецькі військові літаки завдали удару по їхньому регіону на північному сході, викликавши "величезну паніку серед людей".

Напередодні турецький парламент ратифікував пропозицію про продовження військового мандата на операції в Сирії та Іраку до 30 жовтня 2020 року.

7 жовтня Білий дім оголосив, що військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.

Однак у заяві не було жодної згадки про курдські загони YPG, які дотепер отримували сильну підтримку з боку США і допомагали американцям у боротьбі з "Ісламською державою".