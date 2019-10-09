Юнкер призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал Турцию остановить свою военную операцию в Сирии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в среду, выступая перед депутатами Европейского парламента.

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"Я призываю Турцию, а также других участников, действовать сдержанно и прекратить операции, которые, пока мы говорим, уже ведутся", - сказал он.

"Вторжение усилит страдания гражданского населения, которые уже невозможно описать словами", - отметил глава ЕК.

Юнкер добавил, что если турецкий план предусматривает "создание так называемой зоны безопасности, то не ждите, что Европейский союз заплатит за это".

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Он подчеркнул, что устойчивого решения в отношении сирийского конфликта можно достичь "только путем настоящего политического перехода".

Напомним, 9 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция начала запланированной военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которые она считает террористами.

Ранее турецкий парламент ратифицировал предложение о продлении военного мандата на операции в Сирии и Ираке до 30 октября 2020 года.