В Румунії проходить перший тур президентських виборів

В Румунії у неділю проходить перший тур президентських виборів, на яких, за прогнозами, переможе чинний президент Клаус Йоганніс.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Виборчі дільниці по всій країні запрацювали о 7 ранку та зачиняться о 9 годині вечора.

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Станом на 10 ранку явка склала 6,89% - трохи більше, ніж у першому турі під час голосування в 2014 році, пишуть румунські ЗМІ.

Передвиборчі результати опитування прогнозують перемогу чинному президенту Клаусу Йоганнісу із 40% голосів виборців. Якщо прогноз підтвердиться, Йоганніс вийде у другий тур, який пройде 24 листопада, і теж здобуде у ньому перемогу.

Після перемоги Йоганніс, відомий активною боротьбою з хабарництвом та підтримкою його дій Заходом, зможе призначити головних прокурорів, які рішуче боротимуться з повсюдною корупцією.

Переобрання Йоганніса також може підвищити шанси Ліберальної партії сформувати коаліційний уряд після парламентських виборів, які повинні відбутися в 2020 році.