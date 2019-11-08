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Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання

П'ятниця, 8 листопада 2019, 10:49

В Румунії у неділю відбудеться перший тур президентських виборів, на яких, як очікується, перемогу здобуде чинний президент Клаус Йоганніс.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, останні опитування віддають Йоганнісу також перемогу в другому турі, незалежно від того, хто буде його опонентом.

За словами оглядачів, за підтримки уряду меншості ліберального прем'єр-міністра Людовика Орбана, союзника, який в понеділок отримав вотум довіри в парламенті, Йоганніс зможе призначити головних прокурорів, які рішуче боротимуться з повсюдною корупцією.

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Його переобрання може також підвищити шанси Ліберальної партії сформувати коаліційний уряд після парламентських виборів, які повинні відбутися в 2020 році.

"Ні для кого не новина, що я дуже хочу справедливого правосуддя та ефективної боротьби з корупцією", - сказав Йоганніс на початку цього місяця.

Упродовж свого першого терміну Йоганніс намагався обмежити судову реформу правлячих соціал-демократів, яка, за словами Брюсселя та Вашингтона, загрожувала верховенству права і викликала найбільші протести у країні за останні три десятиліття.

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Румунія
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