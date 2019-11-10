В Румынии проходит первый тур президентских выборов

В Румынии в воскресенье проходит первый тур президентских выборов, на которых, по прогнозам, выиграет действующий президент Клаус Йоханнис.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Избирательные участки по всей стране заработали в 7 утра и закроются в 9 часов вечера.

Читайте также Выборы президента Румынии: Йоханнис идет к переизбранию

По состоянию на 10 утра явка составила 6,89% - чуть больше, чем в первом туре во время голосования в 2014 году, пишут румынские СМИ.

Предвыборные результаты опросов прогнозируют победу действующему президенту Йоханнису с 40% голосов избирателей. Если прогноз подтвердится, Йоханнис выйдет во второй тур, который пройдет 24 ноября, и тоже получит в нем победу.

После победы Йоханнис, известный активной борьбой со взяточничеством и поддержкой его действий Западом, сможет назначить главных прокуроров, решительно бороться с повсеместной коррупцией.

Переизбрание Йоханниса также может повысить шансы Либеральной партии сформировать коалиционное правительство после парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году.