У Франції анонсували акції протесту після самоспалення студента

Представники французьких студентських профспілок планують вийти на акції протесту на початку наступного тижня після того, як у Ліоні студент здійснив акт самоспалення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

У п’ятницю 22-річний студент університету Ліон 2 здійснив самоспалення перед будівлею студентської адміністрації CROUS в Ліоні, яка проводить розподіл соціальної допомоги. Юнака госпіталізували в критичному стані: він отримав опіки 90% тіла.

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Студент був одним із лідерів федерації профспілок Solidaires étudiant-e-s. Там розповіли, що він мав серйозні фінансові труднощі, не отримував стипендію і "був у розпачі".

Профспілки наголошують: це був жест відчаю, а головне — політичний жест, до якого юнака підштовхнули "нелюдські інституції, бідність, буденне насильство держави і університету щодо студентів в атмосфері загальної байдужості".

Перед самоспаленням хлопець залишив пост у Facebook, у якому звинуватив у своєму скрутному становищі владу.

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"Я звинувачую Макрона, Олланда, Саркозі і Євросоюз в тому, що вони мене вбили, створивши невпевненість у нашому спільному майбутньому. Я звинувачую також Ле Пен і колумністів, що породжують страхи", - написав він.

Глава університету Ліон 2 Наталі Домньє каже, що керівництво вузу нічого не знало про особисті труднощі профспілкового активіста. Вона пояснила, що юнак не отримував стипендію, тому що вдруге залишився на навчальний рік.

Вона додала, що в університеті відкрили центр психологічної підтримки, а наступного тижня з'явиться спеціальна гаряча лінія.