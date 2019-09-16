У Франції лікарі, медсестри і юристи протестують проти пенсійної реформи

У понеділок тисячі французьких працівники різних професій, в тому числі юристи та лікарі, вийшли на вулиці Парижа у знак протесту проти запланованої урядом пенсійної реформи.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на агентство Associated Press.

В ході акції протесту адвокати, лікарі, медсестри та співробітники інших професій висловлювали своє невдоволення у зв'язку з запропонованими змінами.

За словами уряду президента Еммануеля Макрона, зміни покликані спростити заплутану пенсійну систему у Франції. Уряд пообіцяв, що встановлений законом пенсійний вік (62 роки) не зміниться, але нові умови праці можуть спонукати людей працювати довше.

Переважна більшість протестувальників у понеділок є юристами. Демонстрацію ініціювала Національна рада адвокатів, яка стверджує, що запропоновані зміни подвоять податки.

Одягнені в чорні мантії, вони марширували центральними вулицями Парижа і скандували: "Ні, ми не допустимо реформу Макрона". Деякі розмахували плакатами з написом "Ні пенсійному податку".

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У п’ятницю Париж пережив найбільші з 2007 року проблеми з курсуванням громадського транспорту через протест профспілок, які оголосили страйк у зв’язку з запланованою реформою.

Пілоти і льотні екіпажі, чия робота не регулюється державою, але які мають спеціальні пенсійні умови, що дозволяють їм виходити на пенсію раніше, теж приєдналися до протесту.

Декілька профспілок планують свої демонстрації 21 і 24 вересня в Парижі.