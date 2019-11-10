Во Франции анонсировали акции протеста после самосожжения студента

Представители французских студенческих профсоюзов планируют выйти на акции протеста в начале следующей недели после того, как в Лионе студент совершил акт самосожжения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

В пятницу 22-летний студент университета Лион 2 совершил самосожжение перед зданием студенческого администрации CROUS в Лионе, которая проводит распределение социальной помощи. Юношу госпитализировали в критическом состоянии: он получил ожоги 90% тела.

Читайте также Французские полицейские вышли на самый большой за 20 лет протест

Студент был одним из лидеров федерации профсоюзов Solidaires étudiant-e-s. Там рассказали, что он имел серьезные финансовые трудности, не получал стипендию и "был в отчаянии".

Профсоюзы отмечают: это был жест отчаяния, а главное - политический жест, к которому юношу подтолкнули "нечеловеческие институты, бедность, обычное насилие государства и университета в отношении студентов в атмосфере всеобщего безразличия".

Перед самосожжением парень оставил пост в Facebook, в котором обвинил в своем бедственном положении власть.

Читайте также Во Франции врачи, медсестры и юристы протестуют против пенсионной реформы

"Я обвиняю Макрона, Олланд, Саркози и Евросоюз в том, что они меня убили, создав неуверенность в нашем общем будущем. Я обвиняю также Ле Пен и колумнистов, порождающих страхи", - написал он.

Глава университета Лион 2 Натали Домнье говорит, что руководство вуза ничего не знало о личных трудностях профсоюзного активиста. Она пояснила, что юноша не получал стипендию, потому что во второй раз остался на учебный год.

Она добавила, что в университете открыт центр психологической поддержки, а на следующей неделе появится специальная горячая линия.