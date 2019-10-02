Французькі поліцейські вийшли на найбільший за 20 років протест
Французькі поліцейські проводять у Парижі "Марш гніву", який, за задумом організатором, має стати найбільшою акцією поліцейських за останні майже 20 років.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Franceinfo.
За даними поліцейських профспілок, які виступають організаторами акції, у "Марші гніву" станом на 14.00 брали участь 22 тисячі правоохоронців.
У центрі вимог покращення умов праці , реальна соціальна політика для співробітників Міністерства внутрішніх справ, реальна, ефективна і стримуюча відповідь на злочинність, захист пенсій і заміна пенсійної реформи.
Основною причиною невдоволення профспілок є важкі умови праці поліцейських, які мобілізовані щосуботи для роботи на акціях "жовтих жилетів", почалися в листопаді минулого року.
Ще одним приводом для глибокої заклопотаності профспілок поліції є зросле число суїцидів серед поліцейських з початку цього року.
Маніфестація почалася від площі Бастилії, учасники акції рухаються до площі Республіки. На голову колони протестувальників чекала група "жовтих жилетів", які засудили жорстокість поліцейських на їхніх акціях.