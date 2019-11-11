Берлін: Європі варто подумати про відновлення санкцій щодо Ірану

Німеччина, Британія та Франція повинні бути готовими розглянути можливість відновлення міжнародних санкцій проти Ірану у зв'язку з порушеннями ним ядерної угоди 2015 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це у понеділок перед засіданням глав МЗС Євросоюзу в Брюсселі заявив міністр закордонних справ Німеччини.

Минулого тижня Іран заявив, що відновив збагачення низькосортного урану на своїй підземній АЕС "Фордоу".

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"Іран нарешті повинен повернутися до своїх зобов'язань (відповідно до угоди 2015 року. – Ред.)", - заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

"В іншому разі ми залишаємо за собою право використовувати всі механізми, зазначені в угоді (для відновлення санкцій. – Ред.)", - сказав він.

Відповідно до угоди, покликаної обмежити можливості Тегерана зі створення ядерної зброї, Іран погодився скоротити свою ядерну програму в обмін на зняття більшості міжнародних санкцій.

Тегеран каже, що його останні кроки викликані виходом Вашингтона з угоди і відновленням санкцій США, які спрямовані проти експорту нафти з Ірану. Тегеран заявляє, що готовий повернутись до виконання угоди, якщо це зробить Вашингтон.

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Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні сказала, що вона зв'язується з усіма сторонами-підписантами угоди, щоб вирішити наступні кроки. Міністри ЄС не обговорювали санкції проти Ірану в понеділок, але "все важче" зберігати угоду, сказала вона.

Позиція Євросоюзу є вкрай важливою, оскільки Сполучені Штати вийшли з угоди, а інші країни, які підписали документ (Росія і Китай), є союзниками Ірану і навряд чи почнуть процес введення санкцій.