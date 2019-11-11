Берлин: Европе стоит подумать о восстановлении санкций в отношении Ирана

Германия, Великобритания и Франция должны быть готовы рассмотреть возможность восстановления международных санкций против Ирана в связи с нарушениями им ядерного соглашения 2015 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом в понедельник перед заседанием глав МИД Евросоюза в Брюсселе заявил министр иностранных дел Германии.

На прошлой неделе Иран заявил, что восстановил обогащения низкосортного урана на своей подземной АЭС "Фордоу".

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"Иран наконец должен вернуться к своим обязательствам (в соответствии с соглашением 2015 года. - Ред.)", - заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"В противном случае мы оставляем за собой право использовать все механизмы, указанные в соглашении (для восстановления санкций. - Ред.)", - сказал он.

В соответствии с соглашением, призванным ограничить возможности Тегерана по созданию ядерного оружия, Иран согласился сократить свою ядерную программу в обмен на снятие большинства международных санкций.

Тегеран говорит, что его последние шаги вызваны выходом Вашингтона из соглашения и восстановлением санкций США, направленных против экспорта нефти из Ирана. Тегеран заявляет, что готов вернуться к выполнению соглашения, если это сделает Вашингтон.

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини сказала, что она связывается со всеми сторонами-подписантами соглашения, чтобы решить следующие шаги. Министры ЕС не обсуждали санкции против Ирана в понедельник, но "все труднее" сохранять соглашение, сказала она.

Позиция Евросоюза является крайне важной, поскольку Соединенные Штаты вышли из соглашения, а другие страны, подписавшие документ (Россия и Китай), являются союзниками Ирана и вряд ли начнут процесс введения санкций.