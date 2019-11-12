Європейські країни вкрай стривожені ядерною діяльністю Ірану

Франція, Німеччина та Велика Британія висловили надзвичайне занепокоєння відновленням діяльності Ірану зі збагачення урану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві трьох країн, опублікованій у понеділок спільно з главою дипломатії ЄС.

У заяві йдеться, що ядерна діяльність Тегерана на об'єкті Фордоу, яку підтвердило Міжнародне агентство з атомної енергії у своєму звіті в понеділок, не відповідає ядерній угоді 2015 року, відомій як JCPoA.

"Ці дії мають потенційно серйозні наслідки з точки зору розповсюдження. Вони свідчать про пришвидшену відмову Ірану від зобов'язань в рамках JCPoA, що викликає жаль", - йдеться в повідомленні трьох країн, які є учасниками ядерної угоди.

Країни підтверджують свою рішучість продовжувати всі зусилля зі збереження угоди, закликаючи Тегеран "повернутися до повного виконання своїх зобов'язань".

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Водночас вони заявили, що розглянуть всі механізми в рамках угоди, в тому числі механізм вирішення спорів, який, за словами дипломатів, фактично означає остаточне припинення угоди.

Напередодні глава німецької дипломатії заявив, що Німеччина, Британія та Франція повинні бути готовими розглянути можливість відновлення міжнародних санкцій проти Ірану у зв'язку з порушеннями ним ядерної угоди 2015 року.

Минулого тижня Іран заявив, що відновив збагачення низькосортного урану на своїй підземній АЕС Фордоу. Тегеран каже, що його останні кроки викликані виходом Вашингтона з угоди і відновленням санкцій США.

Позиція європейських країн є вкрай важливою, оскільки Сполучені Штати вийшли з угоди, а інші країни, які підписали документ (Росія і Китай), є союзниками Ірану і навряд чи почнуть процес введення санкцій.