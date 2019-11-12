Европейские страны крайне встревожены ядерной деятельностью Ирана

Франция, Германия и Великобритания выразили чрезвычайную обеспокоенность восстановлением деятельности Ирана по обогащению урана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении трех стран, опубликованном в понедельник вместе с главой дипломатии ЕС.

В заявлении говорится, что ядерная деятельность Тегерана на объекте Фордоу, которую подтвердило Международное агентство по атомной энергии в своем отчете в понедельник, не соответствует ядерному соглашению 2015 года, известному как JCPoA.

"Эти действия должны иметь потенциально серьезные последствия с точки зрения распространения. Они свидетельствуют об ускоренном отказе Ирана от обязательств в рамках JCPoA, что вызывает сожаление", - говорится в сообщении трех стран, которые являются участниками ядерного соглашения.

Страны подтверждают свою решимость продолжать все усилия по сохранению соглашения, призывая Тегеран "вернуться к полному выполнению своих обязательств".

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В то же время они заявили, что рассмотрят все механизмы в рамках соглашения, в том числе механизм разрешения споров, который, по словам дипломатов, фактически означает окончательное прекращение соглашения.

Накануне глава немецкой дипломатии заявил, что Германия, Великобритания и Франция должны быть готовы рассмотреть возможность возобновления международных санкций против Ирана в связи с нарушениями им ядерного соглашения 2015 года.

На прошлой неделе Иран заявил, что восстановил обогащение низкосортного урана на своей подземной АЭС Фордоу. Тегеран говорит, что его последние шаги вызваны выходом Вашингтона из соглашения и восстановлением санкций США.

Позиция европейских стран крайне важна, поскольку Соединенные Штаты вышли из соглашения, а другие страны, подписавшие документ (Россия и Китай), являются союзниками Ирана и вряд ли начнут процесс введения санкций.