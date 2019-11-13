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Каталонські сепаратисти всю ніч блокували важливу трасу на північному сході Іспанії

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Каталонські сепаратисти всю ніч блокували важливу трасу на північному сході Іспанії

Середа, 13 листопада 2019, 14:17

Каталонські сепаратисти у ніч на середу протягом 16 годин блокували головну автодорогу поблизу міста Жирона – правоохоронцям силою довелося відтісняти протестувальників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Мітингувальники почали збиратися на автодорозі АP-7 у вівторок ввечері і до ранку середи побудували там кілька великих барикад.

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Організація "Демократичне цунамі", що влаштувала блокаду, планувала утримувати її до 8 ранку середи, проте понад 200 осіб відмовилися відкривати шлях уранці.

Правоохоронці почали звільняти дорогу о 10 годині ранку.  Коли лінія спецпризначенців наблизилася,  протестувальники відступили, підпаливши барикади. Дехто кидав у правоохоронців різні предмети.

 
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Опівдні траса залишалась перекритою, оскільки її все ще потрібно було звільнити від барикад, встановлених демонстрантами.

Поки тривала блокада, на дорозі утворились величезні корки.  Екстрені служби роздавали воду, їжу та ковдри водіям і пасажирам, які застрягли на місці протягом ночі. За інформацією місцевої влади, близько пів тисячі автомобілів опинилися у пастці.

84 людини доставили автобусом до сусіднього спортивного центру, щоб вони змогли відпочити там кілька годин.

Мітингувальники протестували проти недавнього ув'язнення дев'яти каталонських політиків та активістів, засуджених за участь у референдумі про незалежність.

Французька поліція у вівторок затримала 18 каталонських протестувальників, які кілька годин блокували великий пункт пропуску на кордоні між Іспанією і Францією.

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