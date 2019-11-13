Каталонские сепаратисты всю ночь блокировали важную трассу на северо-востоке Испании

Каталонские сепаратисты в ночь на среду в течение 16 часов блокировали главную автодорогу вблизи города Жирона – правоохранителям силой пришлось оттеснять протестующих.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Митингующие начали собираться на автодороге АP-7 во вторник вечером и к утру среды построили там несколько больших баррикад.

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Организация "Демократическое цунами", устроившая блокаду, планировала удерживать ее до 8 утра среды, однако более 200 человек отказались открывать дорогу утром.

Правоохранители начали освобождать дорогу в 10 утра. Когда линия спецназовцев приблизилась, протестующие отступили, но подожгли баррикады. Некоторые бросали в правоохранителей различные предметы.

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В полдень трасса оставалась перекрытой, поскольку ее все еще нужно было освободить от баррикад, установленных демонстрантами.

Пока длилась блокада, на дороге образовались огромные пробки. Экстренные службы раздавали воду, еду и одеяла водителям и пассажирам, которые застряли на месте ночью. По информации местных властей, около полутысячи автомобилей оказались в ловушке.

84 человека доставили автобусом в соседний спортивный центр, чтобы они смогли отдохнуть там несколько часов.

Митингующие протестовали против недавнего заключения девяти каталонских политиков и активистов, осужденных за участие в референдуме о независимости.

Французская полиция во вторник задержала 18 каталонских протестующих, которые несколько часов блокировали большой пункт пропуска на границе между Испанией и Францией.