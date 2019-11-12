Французька поліція затримала 18 осіб і звільнила кордон з Іспанією від протестувальників

Французька поліція затримала 18 учасників прокаталонських протестів та застосувала перцевий газ і кийки для відштовхування демонстрантів, які понад 24 годин блокували головну точку перетину кордону між Францією та Іспанією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Дії поліції у вівторок призвели до деяких сутичок, деякі протестувальники потерпіли від перцевого спрею. В обласній адміністрації сказали, що ніхто не постраждав в операції, яка тривала весь ранок.

Кілька сотень протестувальників залишилися біля переправи Ла-Йонкера, а каталонська регіональна поліція з Іспанії стояла поряд.

Запланований триденний протест розпочався в понеділок. Він був організований підпільною активістською групою під назвою Tsunami Democràtic.

Протестувальники встановили на шосе сцену і барикади, перекривши три смуги руху.

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Адміністрація регіону Піренеї-Орієнталь на півдні Франції заявила, що операція з розчищення дороги була проведена в "тісній співпраці з Іспанією".

Шосе A9-AP7, що з'єднує Перпіньян у Франції, з Барселоною в Іспанії, залишалось заблокованим у другій половині дня у вівторок, але французький оператор автомагістралі "Вінчі" заявив, що працює над тим, щоб усунути перешкоди, встановлені протестувальниками, і сподівається незабаром дозволити відновити рух.

Шосе є ключовою магістраллю для торгівлі та туризму між країнами, і тисячі транспортних засобів намагаються перетнути кордон в іншому місці. Мінусові температури в деяких місцях ускладнювали подорожі у вівторок.