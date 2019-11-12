Французька поліція почала звільняти заблоковану каталонцями трасу на кордоні

У вівторок вранці французькі правоохоронці силою почали звільняти від каталонських протестувальників дорогу біля кордону з Іспанією, яку ті заблокували напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У понеділок активісти платформи Tsunami Democràtic оголосили про перекриття прикордонного пункту на великій автостраді, що з’єднує Іспанію з Францією, на французькому боці кордону.

Вони встановили там сцену і барикади, перекривши три смуги руху.

Французька жандармерія почала звільняти автостраду від протестувальників у вівторок вранці, у той час як деякі з них продовжували зводити барикади.

Протестувальників почали виводити по одному, проте деякі пручалися. Спалахнули сутички і правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Майже через годину після початку витіснення каталонці почали відступати.

El desalojo ha empezado a las ocho en punto, hace casi una hora. Lentamente, los manifestantes van sorteando los obstáculos, empujados por los agentes que usan el gas pimienta, y van retrocediento. Así está la AP7 https://t.co/G7qlRkmxhM pic.twitter.com/e7u3KS4SYj — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) November 12, 2019

У результаті серед протестувальників є постраждалі, однак їхню кількість не повідомляють.