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Французька поліція почала звільняти заблоковану каталонцями трасу на кордоні

Вівторок, 12 листопада 2019, 10:09

У вівторок вранці французькі правоохоронці силою почали звільняти від каталонських протестувальників дорогу біля кордону з Іспанією, яку ті заблокували напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У понеділок активісти платформи Tsunami Democràtic оголосили про перекриття прикордонного пункту на великій автостраді, що з’єднує Іспанію з Францією, на французькому боці кордону.

Вони встановили там сцену і барикади, перекривши три смуги руху.

Французька жандармерія почала звільняти автостраду від протестувальників у вівторок вранці, у той час як деякі з них продовжували зводити барикади.

Протестувальників почали виводити по одному, проте деякі пручалися. Спалахнули сутички і правоохоронці застосували сльозогінний газ.

 

Майже через годину після початку витіснення каталонці почали відступати.

У результаті серед протестувальників є постраждалі, однак їхню кількість не повідомляють.

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