Повідомлення Білого дому про розмову Зеленського і Трампа містило неправду
Після оприлюднення стенограми телефонної розмови президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка відбулася 21 квітня, стало очевидно, що квітневе повідомлення Білого дому про цю розмову містило неправду.
Про це йдеться у статті "Європейської правди".
Після спілкування Зеленського і Трампа 21 квітня пресслужба Білого дому поширила повідомлення, у якому йшлося про те, що Трамп обговорював із Зеленським боротьбу з корупцією та підтримку цілісності України.
"Президент Трамп підкреслив непохитну підтримку Сполучених Штатів суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів", - йшлося у квітневому повідомленні Білого дому.
Це повідомлення тоді цитували ЗМІ, його повний текст досі доступний у автоматичних агрегаторах повідомлень пресслужби.
Втім, в оприлюдненій у п’ятницю стенограмі немає жодних згадок про ці питання.
Натомість Трамп говорив про українок на конкурсі "Міс Всесвіт" та висловлював сподівання, що Зеленський "буде прекрасним президентом".
Читайте докладніше у статті: "Білий дім брехав про Зеленського від початку: що розкрив текст нової розмови із Трампом".