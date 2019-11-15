Повідомлення Білого дому про розмову Зеленського і Трампа містило неправду

Після оприлюднення стенограми телефонної розмови президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка відбулася 21 квітня, стало очевидно, що квітневе повідомлення Білого дому про цю розмову містило неправду.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Після спілкування Зеленського і Трампа 21 квітня пресслужба Білого дому поширила повідомлення, у якому йшлося про те, що Трамп обговорював із Зеленським боротьбу з корупцією та підтримку цілісності України.

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"Президент Трамп підкреслив непохитну підтримку Сполучених Штатів суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів", - йшлося у квітневому повідомленні Білого дому.

Це повідомлення тоді цитували ЗМІ, його повний текст досі доступний у автоматичних агрегаторах повідомлень пресслужби.

Втім, в оприлюдненій у п’ятницю стенограмі немає жодних згадок про ці питання.

Натомість Трамп говорив про українок на конкурсі "Міс Всесвіт" та висловлював сподівання, що Зеленський "буде прекрасним президентом".

Читайте докладніше у статті: "Білий дім брехав про Зеленського від початку: що розкрив текст нової розмови із Трампом".