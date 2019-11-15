Білий дім брехав про Зеленського від початку: що розкрив текст нової розмови із Трампом

На завершення тижня президент США Дональд Трамп, як і обіцяв, опублікував дослівну розшифровку ще однієї своєї розмови із президентом Володимиром Зеленським.

Йдеться про їхню коротку телефонну бесіду ще 21 квітня – у ту ніч, коли майбутній (на той момент) глава української держави святкував свою перемогу у другому турі президентських виборів.

Коли Трамп вирішив зробити цей крок, то точно не уявляв його наслідків. Адже ця публікація довела системну брехню Білого дому у питаннях зовнішньої політики. Або, принаймні, у питаннях, які стосуються України.

Як відомо, у вересні, після початку так званого "Українагейту" – розслідування звинувачень на адресу Трампа у тому, що він шантажував Україну – президент США пішов на небачений у дипломатичній практиці крок. Він наказав Білому дому зняти гриф секретності зі своєї липневої телефонної розмови із президентом Зеленським та оприлюднив її повну стенограму. При чому зробив це, не питаючи дозволу в української сторони.

Для Києва це було не дуже приємним досвідом – адже з’ясувалося, що Зеленський говорив речі (на кшталт критики американських дипломатів та європейських лідерів), які точно не мали би стати публічними.

Однак самому Трампу це допомогло.

З’ясувалося, що конкретно у цій розмові від нього не лунало ані погроз, ані реального шантажу – словом, нічого, що могло би бути реальною причиною для імпічменту.

Певно, натхненний цим результатом, президент США вирішив оприлюднити стенограму ще й перших своїх переговорів із Зеленським, які відбулися у квітні – хоча ніхто й не підозрював Трампа у некоректності під час цього дзвінка-вітання переможцеві виборів в Україні.

Розмова Зеленського і Трампа цікава сама по собі, тому нижче ми наводимо її повний переклад, який відтворює стиль та лексику обох лідерів. Примітно, наприклад, те, що Зеленський у короткій розмові 11 разів подякував американському лідеру (той у відповідь також подякував, 1 раз). А ще - 6 разів запросив Трампа приїхати на свою інавгурацію (в тому числі один раз – жартома, побажавши гарного перельоту).

Але головна новина не в цьому.

Тоді, 21 квітня, пресслужба Дональда Трампа поширила по американських медіа повідомлення із нібито коротким переказом змісту розмови президента США із майбутнім президентом України.

Це повідомлення ще тоді цитували ЗМІ, його повний текст досі доступний у автоматичних агрегаторах повідомлень пресслужби.

Але тепер з’ясувалося, що повідомлення Білого дому було повною вигадкою.

Пресслужба президента США "офіційно збрехала"

Офіційне повідомлення каже про серйозні питання, які Трамп нібито обговорював із Зеленським, як-то боротьбу з корупцією та підтримку цілісності України. А насправді жодного із цих питань не прозвучало, а натомість найсерйознішим питанням, яке підняв сам Трамп, стали його спогади про українок, що брали участь у конкурсі "Міс Всесвіт" (звісно, якщо довіряти розсекреченій стенограмі, яку, знову ж таки, оприлюднив Білий дім).

Отже, далі – переклад офіційного повідомлення Білого дому та зміст реальної розмови президентів.

Висновки робіть самі.

Короткий зміст розмови Трампа та Зеленського, повідомлення Білого дому від 21.04.2019

Президент Дональд Трамп сьогодні поговорив із новообраним президентом Володимиром Зеленським, щоб привітати його з перемогою на виборах в Україні 21 квітня.

Президент побажав йому успіху і назвав вибори важливим моментом в історії України, зазначивши мирний і демократичний спосіб виборчого процесу. Президент Трамп підкреслив непохитну підтримку Сполучених Штатів суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів – та висловив свою прихильність працювати разом із обраним президентом Зеленським та українським народом для проведення реформ, які зміцнюють демократію, збільшують процвітання та задля викорінення корупції.

Дослівна стенограма розмови Трампа та Зеленського, оприлюднена Білим домом 15.11.2019

Трамп: Хочу вас привітати з тим, як класно ви це зробили, і вітаю з фантастичними виборами.

Зеленський: Приємно від вас це почути. Дуже дякую! Це дуже приємно – почути таке від вас, я ціную ваше привітання, вдячний за привітання.

Трамп: Це були неймовірні вибори.

Зеленський: Ще раз дуже дякую. Ви бачите, ми дуже старалися, ми зробили все, що могли. І у нас був величний приклад – це ви.

Трамп: Я думаю, ви чудово працюватиме (як президент). У мене багато друзів в Україні, які вас знають і яким ви подобаєтеся. У мене також багато друзів з України, і вони, чесно, очікували, що ви переможете. Те, що ви зробили – це вражаюче!

У якомусь сенсі я ж зробив щось схоже. Ми в США маємо величезний успіх, у нас економіка у приголомшливому стані, найкраща за всю історію.

Та я хотів вас просто привітати. Не сумніваюся, що ви будете фантастичним президентом.

Зеленський: Перш за все, дуже дякую вам за привітання. Ми в Україні є незалежною країною, і ми плануємо робити все для людей. Ви, як я вже сказав, є чудовим прикладом для нас.

Ми сподіваємося досягти в нашій роботі того, що змогли ви. І ви завжди будете для багатьох великим прикладом. Ви – чудовий приклад для наших нових управлінців.

Я також хотів би запросити вас, якщо можливо, на інавгурацію. Я знаю, наскільки ви зайняті, але якщо ви знайдете можливість приїхати на церемонію інавгурації, бути з нами в цей день, це було би чудовим, величним кроком з вашого боку.

Трамп: Ну, добре. Я подумаю над цим. Що ж – дайте дату цієї події і як мінімум ми надішлемо вагомого представника. Можливо, навіть більше, ніж одна людина зі Сполучених Штатів буде з вами в цей великий день. Так що від нас хтось точно буде. Як мінімум, хтось на дуже, дуже високому рівні буде з вами. Справді, це ж буде неймовірний день для неймовірних досягнень.

Зеленський: Ще раз дякую, і ми дуже чекаємо вашого візиту або візиту високої делегації. Бо ж у нас така чудова країна, що не описати словами – наскільки милі, теплі і дружні наші люди, наскільки смачна і вишукана наша кухня, і наскільки прекрасною є Україна. Словами не описати нашу країну, тому найкраще було б, щоб ви самі її побачили. Тому, якщо ви можете приїхати, то це буде чудово. Так що я вас ще раз запрошую.

Трамп: Що ж, я згоден з вами щодо вашої країни, і з нетерпінням чекаю на це.

Коли я володів конкурсом "Міс Всесвіт", там завжди були чудові люди, а Україна завжди була дуже добре представлена. Так що коли ви вже припрацюєтеся (як президент – ЄП) і будете готові, то я хотів би запросити вас до Білого дому. У нас буде багато про що поговорити, і ви весь час матимете нашу підтримку.

Зеленський: Так, дякую за запрошення. Ми приймаємо це запрошення і дуже чекаємо візиту. Знову дякую. Вся команда і я з нетерпінням чекаємо цього візиту. Ще раз дякую за привітання.

Але я все одно думаю, що було б чудово, якби ви могли приїхати і побути з нами в цей дуже важливий день нашої інавгурації.

Результати ж неймовірні – і дуже вражаючі для нас (очевидно, йдеться про результати другого туру виборів - ЄП). Так що це буде абсолютно фантастично, якщо б ви змогли приїхати і бути цього дня з нами.

Трамп: Дуже добре, ми повідомимо дуже скоро, і ми побачимося скоро у будь-якому разі. Тому вітаю, і передайте, будь ласка, привіт українському народу і вашій родині. Дайте їм знати, що я надіслав найкращі побажання від моєї країни.

Зеленський: Так, дякую ще раз. Отже, гарного вам польоту (в Україну), і побачимося".

Трамп: Бережіть себе і скажіть сьогодні величну промову. Бережіть себе, скоро ми побачимося.

Зеленський (очевидно, перейшов на англійську): Дуже дякую. Мені ще складно, але я буду тренуватися говорити англійською, і ми зустрінемося (розмовляючи) англійською. Дуже вам дякую.

Трамп: (Сміється) Це пречудово почути! Це справді добре. Я б не зміг так само вашою мовою. Я дуже вражений. Вам дуже дякую.

Зеленський: Дуже дякую, побачимося дуже скоро.

Трамп: Чудового дня. Успіхів.

Зеленський: До побачення.

---- Кінець розмови ----

PS: Спливає у пам’яті історія річної давнини, коли Трамп телефонував Путіну. Тоді його радники навмисне поклали перед президентом папір, де великими буквами було написано: "НЕ ВІТАТИ", але всупереч їхнім порадам лідер США привітав Володимира Путіна з його переобранням на посаді президента РФ. Витік цієї історії тоді став підставою для розслідування в офісі глави держави.

Тож можна припустити схожий варіант, що всі ці тези Трампу підготували і він мав би висловити їх під час розмови – але не став цього робити. А Білий дім вирішив, що можна спрямувати сигнали до Києва принаймні у письмовому вигляді.

Та якими б не були мотиви тоді, у квітні, нині публікація стенограми завдала удару по Трампові. Бо вона засвідчила, що навіть офіційні заяви Білого дому можуть бути повністю вигаданими.

Автор: Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"