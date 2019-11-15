Трамп у першій розмові з Зеленським розхвалював українок на "Міс Всесвіт"
Президент США Дональд Трамп у першій телефонній розмові з Володимиром Зеленським заявив, що Україна завжди була добре представлена на конкурсі краси "Міс Всесвіт".
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненому у п'ятницю меморандумі телефонної розмови, яку лідери провели 21 квітня.
Трамп подзвонив Зеленському привітати його з перемогою на президентських виборах. У розмові Зеленський запрошував президента США відвідати його інавгурацію, кажучи, що українці – "гарний, теплий і дружелюбний народ".
"Так, я погоджуюсь із вами щодо слів про вашу країну", - сказав Дональд Трамп.
"Коли я був власником "Міс Всесвіт", у них завжди були чудові люди. Україна була завжди дуже добре представлена", - додав президент США. Він також сказав, коли зеленський "буде готовий", його запросять відвідати Білий дім.
Дональд Трамп був власником конкурсу "Міс Всесвіт" з 1996 по 2015 рік.
Нагадаємо, згідно із стенограмою, Трамп привітав Зеленського із перемогою і заявив, "що не має сумнівів, що ви будете прекрасним президентом".
Трамп останнім часом неодноразово згадував про цю телефонну розмову і говорив, що в ній не було ніяких порушень, як і в розмові 25 липня, зокрема, не було натяків на необхідність розслідування проти Джо Байдена та його сина.
Нагадаємо, сьогодні колишній посол США в Україні Марі Йованович дасть свідчення під час публічних слухань у справі імпічменту.
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