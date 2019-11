Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа і Зеленського

Білий дім опублікував стенограму першого телефонного дзвінка між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Телефонна розмова відбулася 21 квітня після перемоги Зеленського на президентських виборах, за два місяці до телефонного дзвінка 25 липня, який знаходиться в центрі розслідування про імпічменту Трампа.

The White House has just released a transcript of the first (21 Apr) Trump Zelensky call asMarie Yovanovitch takes her seat at the impeachment hearing. @the_hindu pic.twitter.com/AgLHTrGLnf