Білий дім опублікував стенограму першої розмови Трампа і Зеленського

Білий дім опублікував стенограму першого телефонного дзвінка між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Телефонна розмова відбулася 21 квітня після перемоги Зеленського на президентських виборах, за два місяці до телефонного дзвінка 25 липня, який знаходиться в центрі розслідування про імпічменту Трампа.

The White House has just released a transcript of the first (21 Apr) Trump Zelensky call asMarie Yovanovitch takes her seat at the impeachment hearing. @the_hindu pic.twitter.com/AgLHTrGLnf — Sriram Lakshman (@slakster) November 15, 2019

Згідно із стенограмою, Трамп привітав Зеленського із перемогою і заявив, "що не має сумнівів, що ви будете прекрасним президентом". Він також запросив Зеленського до Білого дому.

Трамп останнім часом неодноразово згадував про цю телефонну розмову і говорив, що в ній не було ніяких порушень, як і в розмові 25 липня, зокрема, не було натяків на необхідність розслідування проти Джо Байдена та його сина.

Нагадаємо, сьогодні колишній посол США в Україні Марі Йованович дасть свідчення під час публічних слухань у справі імпічменту.

Як відомо, 13 листопада Палата представників Конгресу США розпочала публічну фазу слухань у справі імпічменту Трампа. Перед законодавцями вже виступили двоє свідків – тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника державного секретаря з європейських та євразійських справ Джордж Кент.

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