У Кремлі допустили зустріч Зеленського і Путіна тет-а-тет - росЗМІ

В Парижі, окрім чотиристоронніх переговорів "нормандської четвірки" щодо Донбасу, може відбутися і двостороння зустріч Владіміра Путіна і Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це російському виданню "Коммерсантъ" заявило джерело, яке займається українським напрямом в російських держструктурах.

"Все буде залежати від фону. За три тижні багато що може статися. Але зверніть увагу, що Зеленський не допускає жорстких висловлювань на адресу Москви, намагається висловлюватися нейтрально ", - сказав співрозмовник.

Він також зазначив, що повернення Кремлем трьох українських суден напередодні, а також обмін полоненими у вересні покращує фон для майбутніх переговорів "четвірки" у Парижі.

Разом з тим інше джерело видання зазначило, що зустріч віч-на-віч не планується і не розглядається Москвою.

"За підсумками саміту буде сухий документ. Він уже готовий", - сказав співрозмовник, проте не став категорично виключати ймовірність розмови тет-а-тет між російським і українським президентами.

У п'ятницю стало відомо, що зустріч в "нормандському форматі" на найвищому рівні відбудеться 9 грудня в Парижі. Вчора речник Кремля Дмітрій Пєсков підтвердив домовленість щодо дати.

Напередодні проведення "нормандського саміту" Росія передала Україні кораблі, захоплені в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Путін та Макрон напередодні телефоном обговорили підготовку до саміту. Макрон, серед іншого, привітав повернення в Україну суден.

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