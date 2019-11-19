В Еврокомиссии ожидают, что Зеленский и Путин поговорят о газе в Париже

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, выступающий посредником на трехсторонних газовых переговорах Украина-Россия-ЕС, надеется, что Путин и Зеленский в Париже обсудят условия транзита российского газа через Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в комментарии словацкому изданию Pravda.

По его словам, до конца ноября должен пройти еще один раунд газовых переговоров на министерском уровне.

"Я верю, что президенты Украины и России в декабре хотя бы оценят результаты, чтобы мы могли завершить переговоры как можно скорее", - сказал Шефчович.

Он добавил, что работает над тем, чтобы российский газ продолжал поступать в Словакию через территории Украины в 2020 году. Однако подчеркнул, что пока договоренностей не достигнуто.

9 декабря в Париже состоится саммит "нормандской четверки" с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Источник в Кремле допустил, что кроме четырехсторонних переговоров может произойти и двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года.

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18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" считают, что, скорее всего, "Газпром" не подпишет контракт на новый транзит газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.