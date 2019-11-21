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На протестах в Грузии произошли новые задержания

Четверг, 21 ноября 2019, 15:14

Грузинская полиция 21 ноября задержала трех протестующих перед офисом правящей партии "Грузинская мечта".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IPN.

Полиция заблокировала движение демонстрантам, в результате чего началось противостояние, которое закончилось арестом трех человек.

 

Утром в четверг между протестующими и полицией также произошла потасовка под зданием правительства, однако о задержанных не сообщалось.

Напомним, из-за позиции депутатов "Грузинской мечты" 14 ноября в парламенте провалилось голосование по конституционным изменениям, которые предусматривали проведение парламентских выборов 2020 года по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.

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"Грузинская мечта" и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали избирательную реформу 24 июня, уступив требованиям оппозиции и многочисленных акций протеста.

Поскольку "Грузинская мечта" не выполнила своего обещания, уже больше недели в стране продолжаются протесты. Митинги оппозиции и общественных активистов проходят в Тбилиси, а также в Зугдиди, Кутаиси и Батуми.

20 ноября в Тбилисском городском суде вынесли приговор 12 активистам оппозиции, задержанным 18 ноября во время разгона акции протеста у парламента Грузии.

К административному аресту приговорили десять человек, в том числе восемь общественных активистов и двух представителей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Еще двое активистов получили устное предупреждение и штраф.

Судья перенес рассмотрение дел еще 25 задержанных.

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