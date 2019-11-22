У Кремлі чекають на президента Сербії на тлі шпигунського скандалу

Кремль заявляє, що шпигунському скандалу не вдасться затьмарити візит президента Сербії до Росії, який запланований на 4 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ТАСС, про це журналістам у п'ятницю сказав прессекретар Кремля Дмитрій Пєсков.

"Ми підтверджуємо підготовку до цього візиту, ми чекаємо цей візит, вважаємо його дуже важливим", - сказав Пєсков.

Він сказав, що у РФ "прекрасно усвідомлюють те, що певні сторони хотіли б заздалегідь затьмарити цей візит".

"Ми переконані, що у цих сторін це не вдасться, і візит буде змістовним, продуктивним і ще раз продемонструє партнерський характер відносин між Росією і Сербією", - підкреслив представник Кремля.

Нагадаємо, днями у Сербії спалахнув скандал навколо відео зустрічі російського розвідника з сербським агентом у Белграді. На відео показано, як працівник сербських спецслужб приймає гроші від колишнього заступника військового аташе Росії в Белграді Георгія Клебана.

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Сербське агентство безпеки та розвідки офіційно підтвердило справжність відео. Сербський президент Вучич підтвердив, що служби безпеки країни виявили шпигунство з боку Росії, проте сказав, що на відносини з Москвою це не вплине.

В МЗС РФ заявили, що історія з відеозаписом можливої передачі грошей російським військовим сербському чиновнику — провокація перед зустріччю з Путіним.