В Кремле ждут президента Сербии на фоне шпионского скандала

Кремль заявляет, что шпионскому скандалу не удастся омрачить визит президента Сербии в Россию, запланированный на 4 декабря.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ТАСС, об этом журналистам в пятницу сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Мы подтверждаем подготовку к этому визиту, мы ждем этого визита, считаем его очень важным", - сказал Песков.

Он сказал, что в РФ "прекрасно осознают, что определенные стороны хотели бы заранее омрачить этот визит".

"Мы убеждены, что у этих сторон это не получится, и визит будет содержательным, продуктивным и еще раз продемонстрирует партнерский характер отношений между Россией и Сербией", - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, на днях в Сербии разразился скандал вокруг видео встречи российского разведчика с сербским агентом в Белграде. На видео показано, как работник сербских спецслужб берет деньги от бывшего заместителя военного атташе России в Белграде Георгия Клебана.

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Сербское агентство безопасности и разведки официально подтвердило подлинность видео. Сербский президент Вучич подтвердил, что службы безопасности страны обнаружили шпионаж со стороны России, однако сказал, что на отношения с Москвой это не повлияет.

В МИД РФ заявили, что история с видеозаписью возможной передачи денег российским военным сербскому чиновнику - провокация перед встречей с Путиным.