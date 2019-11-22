В Кремле ждут президента Сербии на фоне шпионского скандала
Кремль заявляет, что шпионскому скандалу не удастся омрачить визит президента Сербии в Россию, запланированный на 4 декабря.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ТАСС, об этом журналистам в пятницу сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
"Мы подтверждаем подготовку к этому визиту, мы ждем этого визита, считаем его очень важным", - сказал Песков.
Он сказал, что в РФ "прекрасно осознают, что определенные стороны хотели бы заранее омрачить этот визит".
"Мы убеждены, что у этих сторон это не получится, и визит будет содержательным, продуктивным и еще раз продемонстрирует партнерский характер отношений между Россией и Сербией", - подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, на днях в Сербии разразился скандал вокруг видео встречи российского разведчика с сербским агентом в Белграде. На видео показано, как работник сербских спецслужб берет деньги от бывшего заместителя военного атташе России в Белграде Георгия Клебана.
Сербское агентство безопасности и разведки официально подтвердило подлинность видео. Сербский президент Вучич подтвердил, что службы безопасности страны обнаружили шпионаж со стороны России, однако сказал, что на отношения с Москвой это не повлияет.
В МИД РФ заявили, что история с видеозаписью возможной передачи денег российским военным сербскому чиновнику - провокация перед встречей с Путиным.