Трамп пояснив, чому доручив Джуліані займатися Україною

Президент США Дональд Трамп запропонував пояснення, чому використовував свого особистого адвоката Руді Джуліані для роботи над політикою щодо України.

Як повідомляє "Європейська правда", пояснення Трамп надав в інтерв’ю Fox News.

"Він знакова постать у цій країні з двох причин. Він був найвеличнішим мером в історії Нью-Йорка, і він був найбільшим борцем зі злочинністю, ймовірно, за останні 50 років ", - заявив Трамп.

Джуліані раніше обіймав посаду мера найбільшого міста США і федерального прокурора.

"Він також мій друг. Він чудова людина...Коли ви маєте справу з корумпованою країною - якщо Руді Джуліані - він отримав повноваження через свою репутацію. ... Коли Руді Джуліані їде туди і чуєш, що це корумпована країна, для мене це дуже багато означає", - додав Трамп.

Джуліані не має офіційної посади в адміністрації Білого дому, а тому його надмірна роль у формуванні політики США щодо України є одним з ключових питань у розслідуванні про імпічмент президента.

20 листопада на відкритих слуханнях посол США в ЄС Гордон Сондленд заявив про пряму вказівку Трампа працювати з Джуліані, щоб змусити українське керівництво почати справу проти Джо Байдена.

Нагадаємо, цього тижня у Конгресі США розпочалась друга серія відкритих допитів свідків у рамках процедури імпічменту президента Трампа.

Зокрема, свої свідчення дали співробітники Білого дому: Александер Віндман, що працює у Радбезі, та Дженніфер Вільямс, помічниця віцепрезидента Майка Пенса.

Детальніше читайте у статті: "Американець на чолі ЗСУ та "догідливий" Зеленський: що показали нові слухання у Конгресі США"