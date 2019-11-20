Посол США в ЄС на слуханнях про імпічмент: тиск на Україну чинився за вказівкою Трампа

Посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд заявив про пряму вказівку президента Дональда Трампа працювати з його адвокатом Руді Джуліані, щоб змусити українське керівництво почати справу проти Джо Байдена.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Сондленд сказав під час відкритого слухання в Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент.

"Я знаю, що члени цього комітету часто формулювали ці складні ситуації у вигляді простого питання: чи існувало "quid pro quo?" (послуга за послугу. - Ред.). Як я вже свідчив раніше, що стосується телефонного дзвінка Білого дому та засідання Білого дому, відповідь - так", - сказав Сондленд.

Дипломати називали Сондланда разом з іншими посадовими особами частиною тіньової зовнішньополітичної операції із тиску на Україну щодо розслідування проти Джо Байдена та його сина Хантера.

Сьогодні він підтвердив, що разом із міністром з питань енергетики Ріком Перрі та колишнім спецпредставником по Україні Куртом Волкером працював з Руді Джуліані з питань України "за прямою вказівкою президента США".

"Секретар Перрі, посол Волкер і я працювали з паном Руді Джуліані з питань України за прямою вказівкою президента США. Ми не хотіли працювати з паном Джуліані. Усі ми розуміли, що якщо ми відмовимося працювати з паном Джуліані, ми втратимо важливу можливість зміцнити відносини між США та Україною. Тому ми виконували розпорядження президента", - сказав він.

Посол підкреслив, що на той момент він не знав про плани Джуліані щодо України, а якби знав, то відмовився би від співпраці з ним.

Він також заявив, що був категорично проти затримки виділення України військової допомоги і не отримав від Білого дому пояснень, чому це було зроблено.

"Ми працювали з Джуліані за вказівкою Трампа, ми не хотіли жодних передумов для виділення допомоги Україні", - сказав Сондленд.

Нагадаємо, цього тижня у Конгресі США розпочалась друга серія відкритих допитів свідків у рамках процедури імпічменту президента Трампа.

У вівторок свої свідчення дали співробітники Білого дому: Александер Віндман, що працює у Радбезі, та Дженніфер Вільямс, помічниця віцепрезидента Майка Пенса.

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