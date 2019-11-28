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Засідання Комісії Україна-НАТО відбудеться 11 грудня у Брюсселі

Четвер, 28 листопада 2019, 11:26

11 грудня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО щодо оцінки Річної національної програми на 2019 рік.

Про це йдеться у статті "Без України, але із Грузією: чому Київ вирішив ігнорувати зустріч лідерів НАТО".

На засіданні також обговорюватимуть підготовку Річної національної програми на 2020 рік. Українську делегацію очолюватиме віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

На початку листопада до України приїжджала оціночна місія НАТО, яка готуватиме рекомендації до звіту про виконання Україною Річної національної програми.

Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей (EOP).

У жовтні також стало відомо, що у відносинах України та НАТО буде запущена нова ініціатива, що має поєднати всі існуючі досі формати співпраці.

Детально про ініціативу читайте у статті "Європейської правди" "Інтеграція без ПДЧ: що стоїть за "перезапуском відносин" України з НАТО".

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