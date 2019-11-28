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Заседание Комиссии Украина-НАТО состоится 11 декабря в Брюсселе

Четверг, 28 ноября 2019, 11:26

11 декабря в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО по оценке Годовой национальной программы на 2019 год.

Об этом говорится в статье "Без Украины, но с Грузией: почему Киев решил игнорировать встречу лидеров НАТО".

На заседании также обсудят подготовку Годовой национальной программы на 2020 год. Украинскую делегацию будет возглавлять вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

В начале ноября в Украину приезжала оценочная миссия НАТО, которая готовит рекомендации к отчету о выполнении Украиной Годовой национальной программы.

Напомним, Украина официально обратилась к НАТО с просьбой присоединиться к Программе расширенных возможностей (EOP).

В октябре также стало известно, что в отношениях Украины и НАТО будет запущена новая инициатива, которая должен соединить все существующие до сих пор форматы сотрудничества.

Подробно об инициативе читайте в статье "Европейской правды" "Интеграция без ПДЧ: что стоит за "перезапуском отношений" Украины с НАТО".

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