Зеркаль опублікувала свою заяву про відставку із МЗС

Заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль написала заяву про звільнення 28 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зеркаль опублікувала заяву на своїй сторінці у Facebook. "Я йду з посади заступника міністра закордонних справ, але залишаюся дипломатом і небайдужою людиною", - написала вона.

Зеркаль також подякувала тим, з ким працювала останні п’ять років.

Раніше вона заявляла, що має намір працювати в галузі громадянського суспільства, створювати платформу, яка буде опікуватися розвитком людського капіталу, оскільки, на її думку, багато років робота у цьому напрямку в Україні не велася взагалі.

19 листопада Зеркаль підтвердила, що піде з посади у Міністерстві закордонних справ після того, як 21 листопада проведе процесуальне слухання в Гаазі в рамках арбітражу, що стосується захоплення Росією українських кораблів та моряків.

Вона також припустила, що після її відставки Україну у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН представлятиме посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у травні призначив Зеркаль на посаду в тогочасну ще Адміністрацію президента. Йшлося про те, що вона керуватиме зовнішньополітичним блоком його офісу.

Однак того ж дня указ про призначення Зеркаль зник з офіційного сайту глави держави, а далі був скасований.

За даними джерел, Зеркаль відмовилася від посади через неприйнятність співпраці із керівництвом АП, а саме з главою адміністрації Андрієм Богданом.