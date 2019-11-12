Зеркаль сказала, хто може представляти Україну в Суді ООН після її відставки

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль припустила, що після її анонсованої відставки Україну у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН представлятиме посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

На запитання, хто буде наступним агентом України у цій справі в Міжнародному суді ООН після її анонсованої відставки, Зеркаль відповіла: "У справі є агент та є ко-агент (заступник агента – ред.), яким є Всеволод Ченцов. Це наш посол в Нідерландах, тому ніяких проблем з тим не має бути".

8 листопада Міжнародний суд ООН вирішив, що має юрисдикцію розглядати позов України до Росії через фінансування нею тероризму на Донбасі, відповідно до Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, а також через порушення прав кримських татар і українців в окупованому Криму - відповідно до Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Водночас суд відхилив попередні заперечення РФ за позовом. Тепер суд має розпочати розгляд позову України по суті.

Зеркаль прогнозувала, що до Різдвяних канікул Міжнародний суд ООН вирішить всі процедурні моменти з розгляду по суті.

За її словами, рішення у справі "Україна проти РФ" варто очікувати не раніше 2022 року.