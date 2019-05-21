Зеленський призначив заступницю глави МЗС в Адміністрацію президента

Президент України Володимир Зеленський призначив заступницю міністра закордонних справ Лану Зеркаль заступником глави адміністрації.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ розміщений на сайті глави держави.

"Призначити Зеркаль Олену Володимирівну заступником глави Адміністрації президента України", - йдеться у тексті указу.

На дипломатичну службу Зеркаль прийшла у 2014 році, і відразу – на посаду заступника міністра. Вона перемогла на конкурсі заступників із питань європейської інтеграції, що проводився майже в усіх міністерствах.

У 2001-2013 роках вона працювала у Мін'юсті на міжнародному напрямку; була у складі переговорних груп щодо вступу до СОТ, щодо Угоди про асоціацію.

Зеркаль координувала виконання Україною вимог ЄС для запровадження безвізового режиму. А в останні роки вона переключилася на міжнародні суди України з росіянами – Міжнародний суд ООН у Гаазі, Трибунал ООН з морського права тощо.

Раніше повідомлялося, що на посаду міністра закордонних справ розглядається кандидатура посла України при НАТО Вадима Пристайко.

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