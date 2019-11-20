Заступниця глави МЗС невдовзі піде з міністерства

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль підтвердила, що зовсім скоро планує залишити роботу в МЗС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона розповіла в інтерв’ю в ефірі 24 каналу.

"На цьому тижні я виконаю своє останнє завдання – проведу процесуальне слухання в Гаазі по новому арбітражу, що стосується наших військових кораблів, які були затримані рік тому та утримувалися Росією, і наших моряків. І все. Як я і обіцяла", – сказала Зеркаль. У серпні вона заявляла, що планує залишити роботу в МЗС.

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"Мені потрібно зробити перерву. А щодо завдань, які переді мною стояли чи будуть стояти, – я завжди шукала собі щось, що мене цікавило, що було великим викликом, за що ніхто не хотів братися і мав сумніви, чи це можна зробити", – додала вона.

Відповідаючи на запитання, чому не хоче залишитися в МЗС як частина системи, яка може робити спротив щодо Росії, Зеркаль відповіла, що "не може робити супротив, будучи дипломатом всередині Міністерства закордонних справ, яке виконує рішення президента".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у травні призначив Зеркаль на посаду в тогочасну ще Адміністрацію президента. Йшлося про те, що вона керуватиме зовнішньополітичним блоком його офісу.

Однак в той же день указ про призначення Зеркаль зник з офіційного сайту глави держави, а далі був скасований.

За даними джерел, Зеркаль відмовилася від посади через неприйнятність співпраці із керівництвом АП, а саме з главою адміністрації Андрієм Богданом.