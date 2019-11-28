Зеркаль опубликовала свое заявление об отставке из МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении 28 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Зеркаль опубликовала заявление на своей странице в Facebook. "Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", - написала она.

Зеркаль также поблагодарила тех, с кем работала последние пять лет.

Ранее она заявляла, что намерена работать в сфере гражданского общества, создавать платформу, которая будет заниматься развитием человеческого капитала, поскольку, по ее мнению, многие годы работа в этом направлении в Украине не велась вообще.

19 ноября Зеркаль подтвердила, что уйдет с должности в Министерстве иностранных дел после того, как 21 ноября проведет процессуальное слушания в Гааге в рамках арбитража, касающегося захвата Россией украинских кораблей и моряков.

Она также предположила, что после ее отставки Украину в деле против России в Международном суде ООН будет представлять посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Напомним, президент Владимир Зеленский в мае назначил Зеркаль на должность в тогда еще администрацию президента. Речь шла о том, что она будет руководить внешнеполитическим блоком его офиса.

Однако в тот же день указ о назначении Зеркаль исчез с официального сайта главы государства, а дальше был отменен.

По данным источников, Зеркаль отказалась от должности из-за неприемлемости сотрудничества с руководством АП, а именно с главой администрации Андреем Богданом.