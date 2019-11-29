6 європейських країн приєднуються до механізму ЄС для торгівлі з Іраном
Фінляндія, Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія та Швеція заявили, що приєднаються до механізму INSTEX, створеного для торгівлі країн ЄС з Іраном.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
"Зважаючи на постійну європейську підтримку угоди, постійні зусилля з імплементації економічної її частини та сприяння законній торгівлі між Європою та Іраном, ми зараз перебуваємо в процесі становлення учасниками Інструменту з підтримки торгових обмінів (INSTEX) за умови завершення національних процедур", - йдеться у спільній заяві.
INSTEX створили Франція, Німеччина та Велика Британія у січні 2019 року. Він був створений як інструмент спеціального призначення, щоб допомогти компаніям ЄС вести бізнес з Іраном та сприяти недоларовим транзакціям, щоб уникнути порушення американських санкцій проти країни.
Шість країн, що приєдналися до цього механізму, повторили, що вони "надають надзвичайно важливе значення збереженню та повному виконанню" ядерної угоди з Іраном. Торік з угоди вийшли США, відновивши санкції.
Шість країн також закликали Іран негайно повернутися до повної відповідності умовам та положенням ядерної угоди.
Після виходу США Тегеран почав поступово відмовлятися від своїх зобов'язань.