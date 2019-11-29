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6 європейських країн приєднуються до механізму ЄС для торгівлі з Іраном

П'ятниця, 29 листопада 2019, 16:10

Фінляндія, Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія та Швеція заявили, що приєднаються до механізму INSTEX, створеного для торгівлі країн ЄС з Іраном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Зважаючи на постійну європейську підтримку угоди, постійні зусилля з імплементації економічної її частини та сприяння законній торгівлі між Європою та Іраном, ми зараз перебуваємо в процесі становлення учасниками Інструменту з підтримки торгових обмінів (INSTEX) за умови завершення національних процедур", - йдеться у спільній заяві.

INSTEX створили Франція, Німеччина та Велика Британія у січні 2019 року. Він був створений як інструмент спеціального призначення, щоб допомогти компаніям ЄС вести бізнес з Іраном та сприяти недоларовим транзакціям, щоб уникнути порушення американських санкцій проти країни.

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Шість країн, що приєдналися до цього механізму, повторили, що вони "надають надзвичайно важливе значення збереженню та повному виконанню" ядерної угоди з Іраном. Торік з угоди вийшли США, відновивши санкції.

Шість країн також закликали Іран негайно повернутися до повної відповідності умовам та положенням ядерної угоди.

Після виходу США Тегеран почав поступово відмовлятися від своїх зобов'язань.

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Іран Торгівля
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